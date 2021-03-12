В Казахстане ожидаются морозы до минус 30

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге днем гроза.

В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областях 12 марта температура ночью опустится до 30 мороза. Информацию распространил Казгидромет.

На западе страны под влиянием отрога антициклона погода – без осадков, добавили синоптики.

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге днем гроза.

Источник: centralasia.media