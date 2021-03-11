(Фото) В «Кортеже» Путина появился электромотоцикл

В линейке автомобилей Aurus, которую также называют кортежем президента России Владимира Путина, появился электромотоцикл.
Его прототип представили в Минпромторге, сообщает газета «Ведомости».
Мотоцикл оснащен электрическим двигателем мощностью в 190 лошадиных сил, от нуля до ста километров в час он сможет разогнаться за 3,7 секунды.
Серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 году.
Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. Спецверсии таких машин есть в гараже особого назначения ФСО.Источник: Элгезит
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