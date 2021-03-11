Парламент Таджикистана дал согласие на на грант ВБ для ГЭС

Для реабилитации Нурекской ГЭС Всемирный банк выделит еще 36,5 млн. долларов США.

Соответствующее соглашение о выделении гранта правительство Таджикистана и Международная ассоциация развития (МАР, член Группы Всемирного банка) подписали в конце прошлого года. Об этом заявил на сессии нижней палаты парламента Таджикистана министр финансов страны РТ Файзиддин Каххорзода

По его словам, эти средства будут направлены на реализацию второй фазы реабилитации Нурекской ГЭС.

Депутаты маджлиси намояндагон сегодня единогласно и без обсуждения ратифицировали соглашение.

Напомним, Фаза-I проекта реабилитации Нурекской ГЭС, финансируемая Всемирным банком (225,7 млн. долларов), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (60 млн. долларов) и Евразийским банком развития (40 млн. долларов), была запущена в марте 2019 года.

В рамках этой фазы предусмотрен капитальный ремонт трех из девяти гидроагрегатов, капитальный ремонт либо замена гидромеханического оборудования и ключевых инфраструктурных компонентов электростанции, замена шести автотрансформаторов, которые используются для отведения выработанного электричества. Также намечены мероприятия по повышению уровня безопасности плотины с особым акцентом на защиту от сейсмических опасностей и паводков.

В Фаза-II предусмотрен капитальный ремонт оставшихся шести гидроагрегатов, восстановление Нурекского проезжего моста, ремонт здания ГЭС и других ключевых сооружений. Одновременно будет повышаться квалификация персонала ГЭС в области эксплуатации и обслуживания.

Общая стоимость Фазы-II проекта составляет 192 млн. долларов.

В соответствии с ТЭО, общая сумма реконструкции и обновления станции была определена в размере около 700 млн. долларов.

В целом, до сегодняшнего дня привлечено 326,9 млн. долларов - из них кредит в размере 169 млн 134 тыс. и грант в размере 57 млн 800 тыс. от Всемирного банка, 60 млн. долларов - кредит Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и 40 млн. долларов - кредит Евразийского фонда стабилизации и развития.

Общий срок реализации проекта по реабилитации составит 10 лет. Ожидается, что проектная мощность Нурекской ГЭС после ее полной реабилитации увеличится на 10% - с 3000 МВТ до 3300 МВт.

Источник: Кабар