Байден пообещал поделиться COVID-вакцинами, если в США будет избыток

Он констатировал, что США не будут в полной безопасности, пока в безопасности не окажется весь мир.

Если в США в ходе кампании иммунизации населения от коронавируса образуется избыток вакцин, страна готова поделиться ими с другими государствами, заявил американский президент Джо Байден.

«Если у нас будет излишек, мы поделимся с остальным миром», - сказал Байден в Белом доме на встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck.

Он констатировал, что США не будут в полной безопасности, пока в безопасности не окажется весь мир.

«Поэтому мы начнем с того, что сначала позаботимся об американцах, а затем попытаемся помочь остальному миру».

Интерфакс пишет, что президент пообещал к концу мая иметь достаточное количество вакцин для всех 260 млн взрослых американцев. Правительство уже обеспечило поставку 300 млн. доз вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer к концу июля. Эти препараты требуют введения двух доз.

Байден также сообщил, что поручил министерству здравоохранения приобрести 100 млн. доз вакцины компании Johnson & Johnson. Он пояснил, что в ситуации с коронавирусом «многое может измениться», и США должны запасаться вакциной и готовиться к возможным изменениям.

Как сообщал телеканал NBC, Johnson & Johnson ранее заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн. доз их однодозовой вакцины к концу июня. Федеральное правительство распределило около 3,9 млн. доз вакцины на прошлой неделе и заявило, что планирует распространить еще 16 млн. доз к концу этого месяца.

Источник: Кабар