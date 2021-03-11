Белоруссия создаст свою вакцину от коронавируса

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич не сомневается, что страна разработает свою вакцину против коронавируса.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой Tut.by.

"Вакцина будет разработана - у нас сомнений в этом нет. Но создание отечественной вакцины имеет ряд условий", - сказал он. Пиневич пояснил, что речь идет не только о создании препарата, но и о промышленном производстве.

Создать прототип планируется к осени, а до конца года - опытно-промышленную партию, сообщили в Минздраве. Основная работа будет вестись на базе Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии.

"Исследования идут. Скоро мы узнаем, как долго держится иммунитет после заболевания и после вакцинации", - заявил директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Владимир Горбунов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна создаст собственный вариант вакцины от коронавируса. По его словам, разработка препарата обойдется в 5 миллионов белорусских рублей (около 144 миллионов российских рублей).

Сейчас в стране прививают от коронавируса российской вакциной "Спутник V". 26 февраля в стране выпустили пробную серию российского препарата. Всех желающих начнут прививать этой вакциной, выпущенной на отечественном фармацевтическом предприятии, с апреля.

"Спутник V" - первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки, которые вызывают иммунитет и способствуют развитию антител.



Источник: vb.kg