В Алматы запретили празднование Нооруза из-за карантинных ограничений.
Об этом сообщает КазТАГ.
«Акимам районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить: (…) 2) запрет организации и проведения массовых празднований «Наурыз» и других праздничных корпоративов», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.
Кроме того, запрещается «проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей».
Также запрещается проведение совещаний и заседаний в очном режиме.
«Запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте Ashyq), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор, лото и игровых клубов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах», — говорится в документе.
Постановление вступает в силу с 13 марта.
Источник: Элгезит
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