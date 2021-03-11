В Олимпийском комитете США уверены, что Игры в Токио состоятся

Меры властей Японии по обеспечению безопасности спортсменов во время Олимпийских игр дают основания для уверенности, что соревнования состоятся.

Об этом заявила в ходе телеконференции из Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) главный управляющий Олимпийского комитета США Сара Хиршланд.

«Нашим главным приоритетом с самого начала было обеспечить безопасность наших спортсменов, - сказала она в ответ на вопрос, сохраняется ли возможность того, что американские спортсмены не поедут в Токио из-за опасений заразиться коронавирусом. - Мы уверены, что необходимая безопасная обстановка будет создана. Конечно, для этого потребуются действия и с нашей стороны, но правительство Японии показало полную приверженность обеспечению безопасности, что дает нам основания чувствовать полную уверенность в этом вопросе».

Хиршланд добавила, что никто из спортсменов сборной не выражал намерения отказаться от участия в Играх. «Все полны энтузиазма», - отметила она.

ТАСС пишет о том, что представитель Олимпийского комитета США выразила надежду, что даже если власти Японии не разрешат присутствия зрителей, спортсмены смогут взять с собой по крайней мере семью и друзей.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

Источник: Кабар