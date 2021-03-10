Байден во время речи забыл имя стоявшего рядом министра

Глава государства, вероятно, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, который стоял рядом с ним.
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию в Белом доме, выступая с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии. На это обратил внимание британский таблоид The Sun.
Глава государства, вероятно, забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, который стоял рядом с ним.
«Я хочу поблагодарить… Э-э, ну… Бывшего генерала… Я продолжаю называть его генералом… Это тот парень, который управляет там, этой конторой… В общем, я хочу поблагодарить его за все, что он сделал» , — сказал президент США, говоря о руководителе Пентагона.
При этом ранее президент назвал министра обороны «секретарем Остином», прочтя это с телесуфлера. Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».
Это не первый раз, когда Байден забывает чье-то имя или совершает оплошность на публике. Так, в декабре 2020-го он нечаянно назвал Камалу Харрис лидером страны, хотя в действительности она занимает должность вице-президента. Инцидент произошел во время выступления политика в родном городе Уилмингтон еще до его инаугурации.
Источник: reporter.kg
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