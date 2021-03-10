Елизавета II отреагировала на интервью принца Гарри и его супруги

Вскоре после интервью он уточнил, что это не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп.

Британская королевская семья всерьез относится к интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. «Вся семья была расстроена, когда узнала, насколько сложными последние несколько лет были для Гарри и Меган», – говорится в заявлении, выпущенном от лица королевы Елизаветы II. «Поднятые вопросы, особенно связанные с расой, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они принимаются со всей серьезностью и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке».

Русская служба Би-би-си обращает внимание на слова Меган о том, что один из членов королевской семьи спросил Гарри, насколько темной будет кожа их сына Арчи. Гарри подтвердил факт такого разговора, но не назвал его участников. Вскоре после интервью он уточнил, что это не королева Елизавета II и не ее муж принц Филипп.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи.

Источник: Азаттык