(Видео) В Турции вынесли приговор по делу об убийстве посла России

Суд в Анкаре вынес приговор в отношении девяти обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции.
Они получили тюремный срок от пяти до 15 лет, сообщило «РИА Новости».
Еще пятеро обвиняемых получили пожизненное заключение, троих из которых признаны виновными непосредственно в убийстве. Пятеро обвиняемых были оправданы, еще девять находятся в розыске.
Среди осужденных — бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Хусейн Кетюдже и Шахин Согют, который, по версии следствия, был куратором убийцы дипломата, а также бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) республики Вехби Кюршад Акалын.
Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Его застрелили, когда он произносил речь на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия.
Российские власти квалифицировали случившееся как международного терроризма.
Источник: Элгезит
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