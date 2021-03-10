В России подписан закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Операторы будут отключать номера от обслуживания по письменному заявлению главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отключении от обслуживания номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, операторы должны будут отключать номера, используемые осужденными в тюрьмах, а также подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах.

Операторы будут отключать номера от обслуживания по письменному заявлению главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Напомним, законопроект от отключении от обслуживания номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, был внесен в Госдуму в 2019 году. Авторы инициативы сообщали, что 2018 году в учреждениях УИС, несмотря на запрет для заключенных иметь при себе средства связи, было изъято более 56 тыс. средств связи. А за попытку передать телефон в СИЗО были задержаны около пяти тысяч человек.

Кроме того, сообщалось, что часто с помощью мобильных телефонов находящиеся в СИЗО совершают мошеннические преступления.

Источник: Элгезит