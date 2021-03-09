Старшего сына Лукашенко не признали главой Национального олимпийского комитета Беларуси

МОК подтвердил, что все санкции к НОК Беларуси остаются в силе.
Международный олимпийский комитет (МОК) не признал Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Об этом сообщает портал Tut.By.
Также МОК не признал членом исполкома Дмитрия Баскова. Международный олимпийский комитет подтвердил, что санкции против них остаются действительными. Таким образом, они не смогут посещать Олимпийские игры и другие мероприятия МОК. Организация не будет вести с ними переговоры, поддерживая контакт исключительно с генеральным секретарем НОК Полиной Головиной, говорится в сообщении.
МОК подтвердил, что все санкции к НОК Беларуси остаются в силе. Это значит, что Национальный олимпийский комитет не сможет получать финансовые выплаты, за исключением средств, предназначенных спортсменам.
Источник: centralasia.media
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