Невеста умерла от сильного плача во время ритуала

В Индии невеста умерла от остановки сердца через несколько часов после свадьбы из-за "чрезмерного плача", об этом сообщает газета Hindustan Times.
Инцидент произошел в штате Одиша на востоке страны. Как пишет Hindustan Times, после празднования свадьбы невесте предстояло пройти традиционный ритуал "бидаай", во время которого происходит прощание с родительским домом, при этом обычно это сопровождается слезами и выражением горечи от расставания.
В ходе ритуала плачущая девушка внезапно потеряла сознание, ее экстренно госпитализировали в больницу, однако врачи лишь констатировали ее смерть из-за сердечной недостаточности. Как сообщили местные жители, невеста во время прощания испытывала сильный стресс, так как три месяца назад потеряла своего отца.
При этом медики из больницы, куда доставили девушку, заявили, что остановка сердца могла произойти из-за сильного стресса и переживаний.
Источник: РИА Новости
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