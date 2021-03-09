(Видео) Золотое дно белорусского диктатора. Журналисты провели расследование о богатствах Лукашенко

Журналисты оппозиционного белорусского СМИ Nexta провели расследование о богатствах Александра Лукашенко.
Фильм «Лукашенко. Золотое дно» появился на Youtube 13 часов назад и уже набрал более 1 млн просмотров.
«Самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко — «самого чистого» пересидента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации — «голодранец». Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора.
Команда NEXTA собрала воедино все — как известные, так и не публикованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитросделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами. Продолжение следует», — говорится в описании к видео.
Источник: Элгезит
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