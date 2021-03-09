Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусной инфекцией.

Вместе с ним заболела и его супруга Асма. Президент с женой почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Они сделали ПЦР-тесты, результаты которых оказались положительными.

«Президент и его супруга, почувствовав легкие симптомы, схожие с симптомами заражения COVID-19, сдали ПЦР-тесты. Результаты показали, что они инфицированы. Их состояние стабильно, они находятся дома на карантине, который продлится две или три недели», — говорится в сообщении канцелярии главы государства.

В период с января 2020 года по март 2021 года в Сирии был зафиксирован 15 981 случай заражения коронавирусом. Скончались 1 063 человека.

Источник: Элгезит