Президент Сирии Башар Асад и его жена заразились коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусной инфекцией.
Вместе с ним заболела и его супруга Асма. Президент с женой почувствовали недомогание и сочли, что симптомы схожи с COVID-19. Они сделали ПЦР-тесты, результаты которых оказались положительными.
«Президент и его супруга, почувствовав легкие симптомы, схожие с симптомами заражения COVID-19, сдали ПЦР-тесты. Результаты показали, что они инфицированы. Их состояние стабильно, они находятся дома на карантине, который продлится две или три недели», — говорится в сообщении канцелярии главы государства.
В период с января 2020 года по март 2021 года в Сирии был зафиксирован 15 981 случай заражения коронавирусом. Скончались 1 063 человека.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!