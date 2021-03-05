Казахстанцы первыми в мире создали лекарство от радиации

Казахстанские ученые сделали сенсационное открытие.

Группа ученых-медиков из Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова (КазНМУ) под руководством Тимура Салиева выяснила, что препарат "аминокапроновая кислота", который традиционно применяли для остановки кровотечений при хирургических операциях, способна эффективно защищать организм человека от радиации, говоритсяв сообщении портала zakon.kz со ссылкой на издание "Деловой Казахстан".

Специалисты со всего мира бьются над созданием лекарства, которое позволяло бы защищать организм человека от воздействия радиации. Уже есть определенные достижения в этом направлении, но до сих пор официально не было зарегистрировано ни одно лекарство для профилактики и защиты от ионизирующего излучения. Однако, казахстанской команде удалось не только доказать эффективность открытого ими лекарства, но и получить патент РК на использование аминокапроновой кислоты в качестве радиопротекторного средства. На ее основе планируется создать специальные защитные таблетки против радиации.

По словам Тимура Салиева, для экспериментов использовались мононуклеарные клетки периферической крови человека, взятые у здоровых добровольцев. Эти клетки являются жизненно важным компонентом иммунной системы для обнаружения и устранения аномальных клеток, бактерий и вирусов. Образцы крови были подвергнуты ионизирующему излучению. Результаты показали, что аминокапроновая кислота предотвратила гибель клеток, вызванную низкими дозами рентгеновского излучения, и подавляла образование активных форм кислорода. Также было обнаружено, что аминокапроновая кислота способна защищать ДНК от повреждений, вызванных радиацией. Данные также показали, что этот препарат способен подавлять "апоптоз" (запрограммированную гибель клеток), индуцированный радиацией.

Такой защитный препарат незаменим для пациентов, проходящих лучевую терапию, и медицинского персонала, который занят обслуживанием устройств, излучающих радиацию. Более того, эффективные радио-профилактические лекарства необходимы для защиты военного и гражданского персонала, обслуживающего ядерные реакторы. В контексте недавних катастроф на атомных станциях, таких как аварии в Чернобыле и Фукусиме, крайне важно найти безопасное и надежное средство для предотвращения патологических эффектов, вызванных ионизирующим излучением, включая гемопоэтические, желудочно-кишечные, сосудистые реакции и повреждение ДНК, - сказал Тимур Салиев.

В дополнение к тестам на человеческих клетках учеными КазНМУ совместно с "Институтом ядерной физики" (РГП ИЯФ) Министерства энергетики Республики Казахстан, были проведены обширные исследования на лабораторных животных (крысах). Крысы были подвергнуты высоким дозам ионизирующей радиации. Результаты показали, что у животных, получавших аминокапроновую кислоту, не развилась лучевая болезнь и они выжили. По результатам данного исследования в данный момент готовится новая публикация в международном биомедицинском журнале. А пока у группы ученых уже есть одна публикация о сделанном открытии в журнале "Medicina".

Помимо гемостатических свойств, аминокапроновая кислота обладает способностью подавлять активность некоторых вирусов, что было описано в нескольких зарубежных публикациях. Данный препарат может действовать как ингибитор протеазы (фермент, используемый для расщепления белков) вирусов. Учитывая это, команда ученых из КазНМУ в содружестве с учеными из Казахского Национального Аграрного Исследовательского Университета планирует изучение антивирусной активности аминокапроновой кислоты против короновируса (COVID-19), который также содержит в своей структуре протеазу. Протеазы играют важнейшую роль в инфицировании людей COVID-19 и в цикле репликации этого вируса в человеческих клетках. В случае эффективности, данное лекарство будет возможно использовать в качестве профилактического средства против COVID-19 в виде спрея слизистых оболочек.

Источник: Кабар