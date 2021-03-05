Узбекистан занял шестое место по производству хлопка в мире

Крупнейший в мире магазин маркетинговых исследований Research and Market опубликовал исследование мирового рынка хлопка.

В нем представлены Топ-7 стран по производству, потреблению, экспорту и импорту хлопка.

В рейтинге по производству хлопка Узбекистан занял шестое место, говорится в сообщении портала Uzreport.uz.

В группу стран-лидеров по этому показателю также попали Индия, Китай, США, Бразилия, Пакистан и Турция.

По объемам потребления хлопка в мире Узбекистан находится на седьмом месте. Среди доминирующих стран отмечены Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Турция и Вьетнам.

Однако в первую семерку стран-экспортеров и импортеров Узбекистан не вошел. Согласно исследованию, в лидерах по экспорту находятся Соединенные Штаты, поскольку в них менее развита текстильная промышленность. В рейтинге также числятся Бразилия, Индия, Австралия, Бенин, Греция и Кот-д'Ивуар. Что же касается импорта, то здесь лидирующие позиции за Китаем, Бангладешем, Вьетнамом, Турцией, Пакистаном, Индонезией и Индией.

В целом, ожидается, что к 2027 году мировой рынок хлопка достигнет 46,5 млрд долларов, а среднегодовой темп роста с 2020 по 2027 год составит 2,74%.

Источник: Кабар