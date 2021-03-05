Узбекистан занял шестое место по производству хлопка в мире

Крупнейший в мире магазин маркетинговых исследований Research and Market опубликовал исследование мирового рынка хлопка.
В нем представлены Топ-7 стран по производству, потреблению, экспорту и импорту хлопка.
В рейтинге по производству хлопка Узбекистан занял шестое место, говорится в сообщении портала Uzreport.uz.
В группу стран-лидеров по этому показателю также попали Индия, Китай, США, Бразилия, Пакистан и Турция.
По объемам потребления хлопка в мире Узбекистан находится на седьмом месте. Среди доминирующих стран отмечены Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, Турция и Вьетнам.
Однако в первую семерку стран-экспортеров и импортеров Узбекистан не вошел. Согласно исследованию, в лидерах по экспорту находятся Соединенные Штаты, поскольку в них менее развита текстильная промышленность. В рейтинге также числятся Бразилия, Индия, Австралия, Бенин, Греция и Кот-д'Ивуар. Что же касается импорта, то здесь лидирующие позиции за Китаем, Бангладешем, Вьетнамом, Турцией, Пакистаном, Индонезией и Индией.
В целом, ожидается, что к 2027 году мировой рынок хлопка достигнет 46,5 млрд долларов, а среднегодовой темп роста с 2020 по 2027 год составит 2,74%.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!