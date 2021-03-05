YouTube-канал Дональда Трампа может быть разблокирован

Глава видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки пообещала, что канал бывшего президента США Дональда Трампа может быть разблокирован, когда «мы решим, что риск насилия снизился».
Выступая на онлайн-конференции, организованной вашингтонским исследовательским центром «Атлантический совет» в четверг, Войчицки заверила, что она готова отменить решение о приостановке работы канала экс-президента, но уточнила, что пока для этого нет никаких оснований.
«Сейчас совершенно ясно, что риски новых актов насилия все еще сохраняются», - цитирует ее ВВС.
Страницы Трампа в YouTube были заблокированы через неделю после того, как 6 января этого года его сторонники ворвались в Капитолий. После этого компания объявила, что аккаунт экс-президента США будет заблокирован на неопределенное время.
После событий в Вашингтоне 6 января компании Facebook и Twitter также заблокировали аккаунты Трампа, сославшись на то, что президент США был одним из организаторов и вдохновителей штурма Капитолия.
После этого компания Twitter заявила, что блокировка является бессрочной, и аккаунт Трампа не будет восстановлен. Facebook передала право решить, будет ли ближайшее время разблокирована страница экс-президента, независимому совету, который пока не принял решение.
Источник: centralasia.media
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