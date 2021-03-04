(Видео) В Боливии семь студентов погибли, упав с четвертого этажа в университете

В Боливии в университете погибли семь студентов, упав с четвертого этажа из-за лопнувших перил, передает Inquirer.

Трагедия произошла в университете Эль Альто. Толпа учащихся собралась на четвертом этаже факультета финансовых наук, где должно было проходить студенческое собрание. В какой-то момент на площадке началась давка, людей становилось все больше и конструкция не выдержала.

В результате ЧП погибли семь человек, еще пять получили травмы.

Полиция начала расследование: трагедия могла произойти из-за плохого ремонта. По данным местных СМИ, лопнувшие перила ранее уже ремонтировали. Качество работ могло повлиять на случившееся.

Источник: Элгезит