Рамзан Кадыров потребовал от ФБР $250 тысяч наличными

Рамзан Кадыров потребовал от ФБР США 250 тысяч долларов наличными в чемодане.
Об этом передает Lenta.ru.
Глава Чечни в своем Telegram-канале заявил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, за информацию о котором американская спецслужба предложила награду в 250 тысяч долларов, находится в него в гостях в Грозном.
«Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию», — поиронизировал он.
Кадыров поставил ФБР одно условие: он согласен получить награду исключительно в чемодане 20-долларовыми купюрами, поскольку его «иностранные счета в США и ЕС заморожены, а жить на что-то надо». «Передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», — написал он.
В качестве доказательства он приложил свое совместное фото с Пригожиным, добавив, что тот «даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев».
В конце февраля стало известно, что ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США. В ответ на это принадлежащая бизнесмену компания «Конкорд» выдала бюро его адрес и попросила вознаграждение. Сам Пригожин обвинил сотрудников американского ведомства в охоте на ведьм.
Источник: Lenta.ru.
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