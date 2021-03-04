Власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

США при президенте Джо Байдене не собираются продвигать демократию в мире, применяя силовые методы, заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Мы не будет продвигать демократию, прибегая к дорогостоящим военным операциям. Также мы не будем пытаться силой свергать авторитарные режимы», - сказал он, выступая в Госдепартаменте.

Блинкен пояснил, что США пробовали эти методы в прошлом и они не дали ожидаемых результатов.

По его словам, администрация Байдена будет стремиться продвигать демократию, подавая пример другим странам и вознаграждая партнеров за демократические преобразования.

Интерфакс пишет о том, что Блинкен в ходе выступления также заявил, что главным приоритетом США на мировой арене является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном.

«Китай - это крупнейшая геополитическая проблема этого столетия», - подчеркнул он.

Блинкен пояснил, что у США есть и другие проблемы в мире. Они связаны, в частности, с Россией, Ираном, КНДР. «Однако угроза, которую представляет собой Китай, - совершенно иного рода», - полагает госсекретарь.

Он пояснил, что именно у КНР есть экономические, дипломатические, военные возможности для того, чтобы изменить в свою пользу сложившийся миропорядок.

Источник: Кабар