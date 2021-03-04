Турция догоняет Россию по объему переводов из Казахстана

По переводам, полученным из РК, Турция уверенно выходит в плюс и уже догоняет лидировавшую ранее с большим отрывом Россию, говорится в сообщении портала Zakon.kz.
Объем средств, отправленных из РК за рубеж через системы международных денежных переводов (СДП), в январе текущего года составил 54,5 млрд тг — сразу на 37,1% больше, чем в январе прошлого года, сообщает ranking.kz.
По объему полученных из Казахстана денежных переводов через СДП традиционно лидирует Россия, куда в январе отправили 13 млрд тг - на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Следом идет Турция, куда было отправлено 12,4 млрд тг - почти в 2 раза больше по сравнению с январем 2020 года. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан: 10,5 млрд тг - на 75,1% больше, чем в прошлом году. Значительный объем денег перевели также в Узбекистан: 8,9 млрд тг, рост за год - на 45,9, - отмечают аналитики.
Как отмечается, удельный вес России как главной страны - получателя денежных переводов из РК сокращается четвертый год.
Так, в январе 2017-го доля России по переводам из РК составляла 46,6%, год назад - 32,8%, но уже к январю 2021-го сократилась до всего 23,9%.
Доля Турции, наоборот, только за последний год увеличилась с 15,9% до 22,7%, а 5 лет назад она и вовсе составляла лишь 3,4%. За последний год также выросли доли Кыргызстана (с 15,1% до 19,3%) и Узбекистана (с 15,3% до 16,3%). На другие страны пришлось 17,9% (годом ранее — 20,9%).
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!