Суд постановил освободить экс премьер-министра Монголии Эрдэнэбата из тюрьмы

3 марта монгольский суд постановил освободить бывшего премьер-министра Жаргалтулгына Эрдэнэбата и других, а именно Б.Отгонбаатара и Д.Тувшинжаргала, из тюрьмы по ходатайству их адвокатов.

Дело Эрдэнэбата и еще пяти человек было возвращено в суд 15 января 2021 года. В результате судья принял решение о приостановлении срока лишения свободы политика на 6,6 лет. Однако Ж.Эрдэнэбат должен был оставаться под стражей.

Ранее, в июле, монгольский суд приговорил бывшего премьер-министра Ж.Эрдэнэбата к шести годам тюремного заключения за злоупотребление властью, связанное с приобретением земли в богатой полезными ископаемыми аймаке Өинөговь, и запретил ему занимать государственный пост в течение шесть лет.

Все изменилось в 10 часов утра 3 марта, когда уголовный суд районов Баянзурх, Чингэлтэй и Сухбаатар столицы Улан-Батор постановил освободить бывшего политика и позволить ему снова занимать государственные должности.

Ж.Эрдэнэбат из правящей Монгольской народной партии получил место в Великом Государственном Хурале по избирательному округу в аймаке Сэлэнгэ на парламентских выборах, которые состоялись 24 июня 2020 года, когда он все еще находился под стражей.

Теперь Ж.Эрдэнэбат принесет присягу на весенней сессии парламента, открытие которой ожидается 15 марта.

Источник: Элгезит