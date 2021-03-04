(Видео) Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе

Компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако через несколько минут он взорвался, передает ТАСС.

Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас). В течение примерно четырех минут он поднялся на высоту 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Испытания продолжались 6 минут 29 секунд.

Трансляция велась на портале YouTube. На кадрах видно, что часть корпуса корабля во время приземления была охвачена пламенем. Его пытались потушить.

Ведущий трансляции Джон Инспракер отметил, что Starship «удалось плавно посадить на площадку». Он констатировал, что главной задачей испытаний был «сбор данных о контроле за кораблем» во время его снижения. «У нас это успешно получилось», — сказал представитель SpaceX.

После этого компания прекратила трансляцию, однако ее продолжил ряд интернет-порталов. Примерно через восемь минут после посадки, когда огня уже не было видно, корабль взорвался. В SpaceX пока в официальном порядке не пояснили, почему именно это произошло.

Руководитель SpaceX Илон Маск прокомментировал произошедшее в Twitter. «Starship SN10 приземлился в целости и сохранности», — написал он. «Покойся с миром, SN10, почетная отставка», — добавил Маск.

«Команда SpaceX работает замечательно!» — подчеркнул он. Маск выразил уверенность в том, что «однажды полеты кораблей Starship станут обычным делом». По словам предпринимателя, это «станет истинной мерой успеха».

Источник: Элгезит