В Германии продлили карантин до 28 марта

Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад», - сказала она.

Карантинный режим в Германии продлен до 28 марта, но при этом власти дают право федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях, такие шаги увязаны с конкретными статистическими критериями распространения коронавируса. Подробности рассказала в среду вечером на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад», - сказала она. «Весна в 2021 году будет другой, нежели в 2020 году», - добавила канцлер. Меркель сказала, что сейчас человечество уже намного больше знает о коронавирусе, чем во время первой волны, это позволяет применять более гибкий подход.

В качестве первого шага планируется уже с 8 марта открыть книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. Смягчаются и ограничения социальных контактов - в квартирах и домах смогут встречаться до пяти человек из двух разных домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

ТАСС отмечает, вторая стадия послаблений сможет вступить спустя две недели, но только при благоприятном развитии эпидемиологической обстановки. То есть, с 22 марта не исключается частичное открытие ресторанов, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и магазинов розничной торговли. Это будет возможно только при соблюдении строгих гигиенических правил.

Ключевой критерий для второй стадии - численность заболевших на 100 тыс. человек в течение недели. Тут выделяется две опции - менее 50 случаев инфицирования и менее 100 случаев. Первый вариант подразумевает относительно свободное посещение заведений и объектов, хоть и с ограничениями по численности, второй - только по предварительной записи и только с отрицательным тестом, сделанным в день посещения. Их будут проверять на входе.

Меркель заявила, что государство профинансирует каждому жителю ФРГ один тест в неделю. Уже на текущей неделе они начнут продаваться в супермаркетах. «Быстрые тесты и вакцинация - наш путь из пандемии», - сказала канцлер.

Власти ФРГ предусмотрели так называемый механизм экстренного торможения - если в определенной федеральной земле индекс распространения коронавируса превышает 100 в течение трех дней, то все послабления отменяются и вступают в силу правила строгого карантина, действующие сейчас.

С 16 декабря в ФРГ действует жесткий карантин. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают музеи, театры, косметические салоны. Встречаться в частных домах и квартирах позволено только максимум с одним человеком из другого домохозяйства. В магазинах и общественном транспорте обязательно нужно носить защитные маски. С 22 января почти по всей Германии открылись школы для учеников начальных классов, с 1 марта возобновили работу парикмахерские.

Источник: Кабар