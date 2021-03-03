(Видео) Снос казино Трампа в Атлантик-Сити попал на видео

Снос казино бывшего Президента США Дональда Трампа попал на видео.
Его уничтожил контролируемый взрыв. Игорное заведение The Plaza находилось в сердце курорта Атлантик-Сити в Нью-Джерси.
Отметим, что казино The Plaza закрылось в 2014-м из-за тяжелого восстановления после экономического кризиса 2008 года. Недвижимость принадлежит приятелю Президента Карлу Икану. Доля Дональда Трампа в проекте составляет около 10%, информирует "Рейтинг Казино".
Ранее "Ассошиэйтед Пресс" сообщало о том, что казино бывшего Президента США взлетит на воздух после того, как Дональд Трамп покинет Белый дом. Право активировать детонатор правительство Атлантик-Сити разыграло на аукционе. Это принесло казне штата около одного миллиона долларов.
Источник: vb.kg
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