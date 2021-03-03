В Австрии после прививки Pfizer и BioNTech умер 41 человек

Надзорная служба Австрии получила информацию о 41 случае смерти людей, которые произошли после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer - BioNTech, но связь с препаратом не установлена.

Об этом говорится в распространенном докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Сообщает агентство ТАСС.

«Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 41 смертельном случае близком по времени к прививке от COVID-19 (все Pfizer - BioNTech)», - говорится в докладе.

Согласно документу, «у троих пациентов в результате заключения о вскрытии была исключена связь с прививкой». «У 11 человек вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания COVID-19, во время которого пациенты умерли. Еще 19 человек ранее имели серьезные заболевания, предположительно, ставшие причиной смерти. Другие восемь случаев еще уточняются или не удалось получить никакой дополнительной информации. Пока нет фактов связи с вакциной, выяснения продолжаются», - отмечается в отчете.

Как поясняется, в связи с тем, что в начале вакцинации населения в основном прививались престарелые люди, следует ожидать, что по прошествии времени могут возникать естественные, то есть не связанные с вакцинацией, события со здоровьем человека. В частности, ожидаемое количество смертей через неделю после вакцинации составляет для людей из групп риска в возрасте от 80 лет и старше 3,5 на 1 тыс. «Основываясь на этой так называемой фоновой заболеваемости, можно ожидать одну смерть на 290 человек в этой возрастной категории в течение недели, независимо от вакцинации», - говорится в документе.

Кроме того, у 18 пациентов после прививки (13 - консорциума Pfizer - BioNTech, пять - компании AstraZeneca) были зарегистрированы опасные для жизни побочные эффекты. У девяти человек состояние здоровья было восстановлено, у остальных все еще продолжается выяснение обстоятельств или не удалось получить дополнительную информацию. «У 51 пациента во временном контексте с прививкой от COVID-19 потребовалось пребывание в больнице или оно было продлено (45 - Pfizer - BioNTech, 2 - Moderna, 4 - AstraZeneca). 34 пациента уже выздоровели. В отношении 17 выяснение еще не завершено или не удалось получить дополнительную информацию», - резюмируется в отчете.

В Австрии с начала вакцинации от нового коронавируса было зарегистрировано 6 676 сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки. Самая большая доля из них приходится на препарат AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее в настоящее время используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca. Всего за отчетный период в Австрии в электронном паспорте вакцинации зарегистрировано 620 927 привитых человек. Согласно документу, основная доля предположительных побочных эффектов относится к ожидаемым реакциям на прививку, которые описаны при клинических исследованиях соответствующих препаратов: головные боли, повышение температуры, слабость, боли в области укола.

Так, в настоящее время в Австрии всего препаратом AstraZeneca было сделано 75 010 прививок, после которых поступило 3 574 сообщения о побочных эффектах (в соотношении почти 48 сообщений на 1 тыс. прививок). Препаратом Pfizer-BioNTech - 527 114 прививок, после которых последовало 2 929 сообщений о различных реакциях (в соотношении почти шесть сообщений на 1 тыс. прививок). Препаратом Moderna - 18 803 прививки, после которых было 173 сообщения о побочных эффектах (почти 10 сообщений на 1 тыс. прививок).

«Вакцина AstraZeneca демонстрирует очевидно более высокий показатель, чем вакцины Pfizer - BioNTech или Moderna», - говорится в докладе. Большинство побочных эффектов проходило в легкой и умеренной форме, после чего они исчезли в течение нескольких дней. «В дополнение можно предположить, что освещение в СМИ этой вакцины за последние несколько дней и недель повысило чуткость для сообщений о предполагаемых побочных эффектах и реакциях на вакцину», - говорится в отчете.

Источник: Кабар