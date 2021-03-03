Саркози заявил, что может обратиться в ЕСПЧ в связи с вынесенным ему приговором

Он отметил, что «эта борьба будет долгой».

Бывший президент Франции Николя Саркози, признанный парижским судом виновным в коррупции и торговле влиянием, не исключил возможности обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). О своих намерениях он заявил в интервью газете Le Figaro, которое стало первым после завершения процесса по его делу.

«Я уже подал апелляцию на этот приговор. Возможно, будет необходимо продолжить эту борьбу в Европейском суде по правам человека», - сказал он. Саркози, возглавлявший Францию с 2007 по 2012 годы, также подчеркнул, что «получил много свидетельств о поддержке от французских и иностранных наблюдателей, которые обеспокоены происходящим».

Он отметил, что «эта борьба будет долгой». «Я сохраняю решимость бороться ради того, чтобы восторжествовали право и справедливость, как это должно быть в правовом государстве», - подчеркнул бывший президент Франции.

ТАСС передаёт, одновременно Саркози осудил установленную за ним слежку, которую французская юстиция вела больше полугода. «В какой еще демократии лидер оппозиции, которым я был в то время, мог бы подвергаться слежке в течение семи месяцев?» - заметил он. По словам Саркози, следователи прослушали не менее 4,5 тыс. его телефонных разговоров, в том числе с адвокатом Тьерри Эрзогом.

Экс-президент Франции назвал беспрецедентными обвинения в коррупции в его адрес. «В этом деле не были замешаны никакие деньги, никто не получил никакой выгоды, не было никакого нарушения общественного порядка. Меня осудили, приписав мне умысел на основе вырванных из контекста телефонных разговоров», - заявил политик.

Парижский суд признал в понедельник Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы, двум условно и одному - тюремного заключения. Проходившие по этому же делу «о прослушивании телефонных разговоров» двое других подсудимых - адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Кассационного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки. Защита подала апелляцию.

Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.

Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало. Разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства - начатого в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году Муаммара Каддафи.

Источник: Кабар