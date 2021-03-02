Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского издания Hurun

Предприниматель Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии делового издания Hurun (китайский аналог Forbes).
Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте издания.
Его состояние, указывается в исследовании, за год выросло на $151 млрд и достигло $197 млрд. Основной доход предприниматель получил за счет компании Tesla, в которой он владеет 21% акций.
ТАСС отмечает, что в тройку лидеров глобального рейтинга также вошли разместившийся на втором месте основатель и глава компании Amazon Джефф Безос и Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния авторы исследования оценили в $189 млрд и $114 млрд соответственно.
Впервые в топ-10 глобального рейтинга Hurun вошел китайский миллиардер. Им оказался владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu 67-летний Чжун Шаньшань. Разместился он на седьмой позиции в рейтинге с личным состоянием в $85 млрд.
Согласно данным издания, в мире в настоящее время насчитывается 3 228 долларовых миллиардеров. Их число за последний год увеличилось на 414 человек, а общее состояние, несмотря на пандемию, выросло на 32%, до $14,7 трлн.
51% от всего числа миллиардеров в мире проживает в Азии. На первом месте при этом находится Китай, где, по версии Hurun, проживают 1 058 миллиардеров, на втором месте находятся США - 696 миллиардеров. Индия со 177 миллиардерами поднялась на третье место в рейтинге 2021 года.
В тройку основных источников богатства за последний год для миллиардеров вошли такие сферы, как здравоохранение, недвижимость и торговля потребительскими товарами.
Источник: Кабар
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