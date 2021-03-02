Лукашенко уволил своего сына с поста помощника президента

Старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора уволили с поста помощника главы государства по национальной безопасности.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ был подписан президентом еще 26 февраля. Сообщается, что отставка Виктора Лукашенко связана с его переходом на выборную должность.

26 февраля сын главы государства занял кресло председателя Национального олимпийского комитета (НОК). Он сменил на этом посту своего отца Александра Лукашенко, который возглавлял ведомство с 1997 года. Виктор Лукашенко с 2019 года был первым вице-президентом НОК.

Источник: centralasia.media