Узбекистан совместно с Китаем разработал собственную вакцину от COVID-19

Рекомбинантная вакцина ZF-UZ-VAC 2001 против коронавируса зарегистрирована в Узбекистане для использования в медицинской практике.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития РУз.

Отмечается, что третья фаза клинических испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, стартовала в Узбекистане в декабре. На сегодня около 7 тыс. добровольцев получили первую дозу, свыше 4,4 тыс. человек — вторую и около 300 добровольцев — третью дозу вакцины ZF 2001.

Китайская компания признала Узбекистан соавтором в разработке препарата. Вакцина будет выпускаться совместно с узбекской компанией под названием ZF-UZ-VAC 2001.

В Узбекистане на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 79 тыс. 926, выздоровели 78 486 пациентов (98 проц.), скончались – 622. Лечение проходят 808 человек.

Источник: Элгезит