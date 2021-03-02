Бразильские чиновники призвали ввести локдауны и комендантский час

Прошлая неделя была самой смертоносной из всех за время пандемии в Бразилии: от последствий коронавируса скончались 8 тыс.244 человека.
Бразильские чиновники здравоохранения призывают к общенациональным блокировкам и комендантскому часу из-за обострившейся ситуации с COVID-19 в стране, где вирус ежедневно уносит жизни более 1 тыс. человек, сообщает Associated Press.
«Возвращение пандемии в нескольких штатах приводит к краху их частных и государственных сетей помощи и несет неминуемый риск распространения пандемии во все регионы Бразилии», - заявили в понедельник в открытом письме секретари Национального совета здравоохранения Бразилии - одного из департаментов в министерстве здравоохранения.
Интерфакс пишет о том, что 27 секретарей совета, подписавшие письмо, предлагают ввести локдауны в городах, где нет коек в реанимации, а в остальных - комендантский час с 8 вечера до 6 утра.
По их мнению, страна переживает худший момент с начала пандемии.
Прошлая неделя была самой смертоносной из всех за время пандемии в Бразилии: от последствий коронавируса скончались 8 тыс.244 человека.
При этом вакцинацию против COVID-19 прошли менее 4% населения страны.
По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте по числу случаев заражения COVID-19 . С начала пандемии здесь зарегистрировано более 10,5 млн. случаев заболевания, скончались 255 тыс.720 человек, выздоровели более 9,4 млн. человек.
Источник: Кабар
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