CNN сообщил о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального

Главы МИД стран ЕС 22 февраля приняли решение об ограничительных мерах против россиян, причастных к аресту Алексея Навального.
На этой неделе США планируют объявить об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным, Вашингтон будет координировать свои действия с ЕС. Об сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
По информации телеканала, ограничения со стороны Штатов станут ответом на "отравление и заключение в тюрьму" основателя ФБК*. Как отметили собеседники CNN из Белого дома, содержание предстоящих санкций еще обсуждают, конкретные меры выработают в ближайшие дни.
Санкции Евросоюза
Главы МИД стран ЕС 22 февраля приняли решение об ограничительных мерах против россиян, причастных к аресту Алексея Навального. Сегодня Брюссель начал оформление санкций. Их введут в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории.
Как ранее сообщали СМИ, ограничения, скорее всего, затронут "председателя Следственного комитета, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН".
В МИД раскритиковали решение глав европейских дипломатических ведомств. В Москве отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку". В министерстве пообещали ответить на санкции Брюсселя.
Суд над Навальным
В январе Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного по делу компании "Ив Роше". При этом 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.
Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального на три с половиной года колонии общего режима. Теперь ему предстоит провести в ИК около двух с половиной лет.
Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Источник: РИА Новости.
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