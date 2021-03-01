Афганский Президент собрался в Таджикистан

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани может посетить Таджикистан в ближайший месяц.

Об этом на встрече с журналистами накануне в посольстве Афганистана в Душанбе рассказал спикер Вулуси Джирга (парламент) Афганистана Миррахмон Рахмони, сообщает агентство "Авеста".

Между тем, делегация Вулуси Джирга Афганистана во главе с Миррахмоном Рахмони находится в Таджикистане с рабочим визитом.

Как ранее сообщалось, в понедельник, 1 марта спикера парламента Афганистана примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В этот же день Миррахмон Рахмони встретится с председателем Маджлиси намояндагон Махмадтоиром Зокирзода.

2 марта запланированы встречи Миррахмона Рахмони с министром экономического развития и торговли и генеральным прокурором Таджикистана.

В рамках визита делегация во главе со спикером Вулуси Джирга посетит Национальный музей Таджикистана и комплекс «Кохи Навруз.

Как сообщил журналистам Миррахмон Рахмони, целью данного визита является обсуждение различных аспектов таджикско-афганского сотрудничества.

В частности, обсуждаются вопросы межпарламентского сотрудничества, борьбы с терроризмом, установления мира в Афганистане

Источник: Кабар