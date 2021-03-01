Афганский Президент собрался в Таджикистан

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани может посетить Таджикистан в ближайший месяц.
Об этом на встрече с журналистами накануне в посольстве Афганистана в Душанбе рассказал спикер Вулуси Джирга (парламент) Афганистана Миррахмон Рахмони, сообщает агентство "Авеста".
Между тем, делегация Вулуси Джирга Афганистана во главе с Миррахмоном Рахмони находится в Таджикистане с рабочим визитом.
Как ранее сообщалось, в понедельник, 1 марта спикера парламента Афганистана примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В этот же день Миррахмон Рахмони встретится с председателем Маджлиси намояндагон Махмадтоиром Зокирзода.
2 марта запланированы встречи Миррахмона Рахмони с министром экономического развития и торговли и генеральным прокурором Таджикистана.
В рамках визита делегация во главе со спикером Вулуси Джирга посетит Национальный музей Таджикистана и комплекс «Кохи Навруз.
Как сообщил журналистам Миррахмон Рахмони, целью данного визита является обсуждение различных аспектов таджикско-афганского сотрудничества.
В частности, обсуждаются вопросы межпарламентского сотрудничества, борьбы с терроризмом, установления мира в Афганистане
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!