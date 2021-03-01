Казахстанцы отмечают День благодарности

1 марта в Казахстане отмечается День благодарности, говорится в сообщении портала zakon.kz.
В этот день народы страны могут поблагодарить друг друга за терпимость и гостеприимство в те годы, когда многие /граждане бывшего СССР/ были депортированы в Сренюю Азию и Казахстан.
Эта дата выбрана неслучайно, так как именно 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана по инициативе президента Нурсултана Назарбаева. Ассамблея народа Казахстана занимает центральное место в системе государственной национальной политики, она включает в себя более 800 этнокультурных объединений.
В своей речи на 22-й сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в апреле 2015 года, в рамках празднования её 20-летия, Нурсултан Назарбаев предложил отмечать День благодарности в Казахстане.
Этот день может стать ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу, – сказал тогда Нурсултан Назарбаев.
С 2016 года 1 марта официально празднуется как День благодарности.
Портал zakon.kz поздравляет всех казахстанцев с этим праздником! Мы искренне благодарны вам - нашим читателям за то, что вы всегда с нами!
Источник: Кабар
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