В Узбекистане заканчивается срок ограничений на авиасообщение с рядом стран

В списке была Германия, но 11 февраля авиасообщение с ней было возобновлено.

Сегодня заканчивается срок ограничений, введённых Узбекистаном на международные авиарейсы (въездные, выездные и транзитные) с Великобританией, Италией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР до 1 марта, сообщает парламентская газета «Народное слово».

В списке была Германия, но 11 февраля авиасообщение с ней было возобновлено.

Кроме этого, с 1 марта Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 10 дней для граждан Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Китая, включая специальные административные районы Гонконг и Макао КНР.

Источник: Кабар