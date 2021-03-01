В Узбекистане заканчивается срок ограничений на авиасообщение с рядом стран

В списке была Германия, но 11 февраля авиасообщение с ней было возобновлено.
Сегодня заканчивается срок ограничений, введённых Узбекистаном на международные авиарейсы (въездные, выездные и транзитные) с Великобританией, Италией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР до 1 марта, сообщает парламентская газета «Народное слово».
В списке была Германия, но 11 февраля авиасообщение с ней было возобновлено.
Кроме этого, с 1 марта Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 10 дней для граждан Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Китая, включая специальные административные районы Гонконг и Макао КНР.
Источник: Кабар
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