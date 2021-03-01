Трамп не исключил, что будет вновь выдвигаться на пост президента

Бывший президент США Дональд Трамп не исключил, что может вновь принять участие в президентской гонке.
Об этом бывший глава государства заявил, выступая на Конференции консервативного политического действия в Орландо (штат Флорида). Сообщает агентство ТАСС.
По словам Трампа, действующий американский лидер Джо Байден «не справился со своей главной задачей в качестве главы администрации - обеспечением соблюдения американских законов».
Республиканец выразил уверенность в том, что из-за этого «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года». «Они уже потеряли Белый дом, - сказал он. - Кто знает, может, я решу победить их в третий раз».
Это первое публичное выступление Трампа на мероприятии после истечения срока его полномочий на посту президента.
Источник: Кабар
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