В США одобрили третью вакцину от COVID-19

Теперь в США будут применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие — производства Pfizer и Moderna.

Медицинский регулятор США FDA одобрил к «экстренному» применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, передает Reuters.

Теперь в США будут применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие — производства Pfizer и Moderna.

Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина — векторная, подобная российской «Спутник V» и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.

Источник: reporter.kg