Российский оппозиционер Алексей Навальный удостоен премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей.
Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова.
В сообщении фонда говорится, что Навальный «не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире».
Фонд также призвал немедленно освободить Навального.
На данную премию Навальный неоднократно номинировался в прежние годы, однако лауреатомстал впервые. В прошлом году премия была присуждена Константину Котову, который тогда находился в заключении.
Сейчас Навальный находится в заключении. Он был этапирован из московского СИЗО в колонию. В субботу многие СМИ со ссылкой на издание «Ярновости» сообщили, что Навального отправят в колонию №2 во Владимирской области, которая известна своим жёстким режимом содержания. Официально, однако, эта информация не подтверждена ни властями, ни адвокатами Навального.
Источник: Элгезит
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