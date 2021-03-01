Алексей Навальный удостоен премии Бориса Немцова

Российский оппозиционер Алексей Навальный удостоен премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей.

Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова.

В сообщении фонда говорится, что Навальный «не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внёс огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России. За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире».

Фонд также призвал немедленно освободить Навального.

На данную премию Навальный неоднократно номинировался в прежние годы, однако лауреатомстал впервые. В прошлом году премия была присуждена Константину Котову, который тогда находился в заключении.

Сейчас Навальный находится в заключении. Он был этапирован из московского СИЗО в колонию. В субботу многие СМИ со ссылкой на издание «Ярновости» сообщили, что Навального отправят в колонию №2 во Владимирской области, которая известна своим жёстким режимом содержания. Официально, однако, эта информация не подтверждена ни властями, ни адвокатами Навального.



Источник: Элгезит