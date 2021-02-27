В Нигерии боевики похитили более 300 учениц из школы-интерната

На северо-западе Нигерии неизвестные боевики из школы-интерната похитили более 300 девочек.

Полиция считает, что школьниц увезли в лес. Это случилось в Джангебе, штат Замфара, в пятницу утром.

Вооруженные банды в Нигерии часто захватывают учащихся с целью получения выкупа.

На прошлой неделе в соседнем Нигере боевики похитили по меньшей мере 42 человек, в том числе 27 учеников. Они до сих пор не освобождены.

В 2014 году боевики из «Боко Харам» похитили 276 школьниц на северо-востоке Нигерии. Эта радикальная исламистская группировка выступает против светского образования, ее члены часто нападают на школы и другие образовательные учреждения.

Но за последними нападениями, предположительно, стоят обычные бандиты.

Нападение произошло в пятницу в час ночи по местному времени. Как рассказал местному новостному агентству один из преподавателей, группа вооруженных людей нагрянула в школу на пикапах и мотоциклах. По его словам, некоторые из налетчиков были одеты в униформу государственных органов безопасности.

Другие свидетели говорят, что боевики пришли пешком, их было более ста.

«Они сломали школьные ворота и выстрелили в охранника. Затем они вошли в общежитие, разбудили девочек и сказали им, что пришло время молитвы. Девочки плакали. Боевики собрали их и увели в лес. По дороге они стреляли в воздух», - рассказал ВВС очевидец.

По словам одного из учителей, из 421 ученицы в школе остались только 55.

Для поиска похищенных в Джангебе направлены усиленные наряды полиции и воинские подразделения.

В ЮНИСЕФ заявили, что возмущены и опечалены очередным массовым похищением школьниц в Нигерии.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за похищение.

Вооруженные группы, действующие в штате Замфара, часто похищают людей с целью выкупа.

В декабре прошлого года в соседнем штате Кацина боевики захватили более 300 мальчиков. Звучали предположения, что за похищением может стоять «Боко Харам», хотя эта группировка действует преимущественно в других штатах - в сотнях километрах к востоку.

Тогда предположения о причастности к похищению «Боко Харам», не подтвердились, и после переговоров детей отпустили.

Источник: centralasia.media