NASA опубликовало панорамный снимок Марса

Марсоход NASA «Perseverance» получил первое панорамное фото с Марса.
Об этом сообщает NASA.
Основу панорамы составляют изображения, которые запечатлела камера Mastcam-Z сразу после посадки марсохода 18 февраля. Из них с помощью графического редактора собрали цельный панорамный снимок на 360 градусов.
Mastcam-Z - это система с двумя камерами, оснащенная функцией масштабирования, которая позволяет камерам увеличивать масштаб, фокусироваться и снимать видео высокой четкости, а также панорамные цветные и трехмерные изображения поверхности Марса. Благодаря этой возможности робот-астробиолог может подробно изучить как близкие, так и далекие объекты.
Источник: centralasia.media
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