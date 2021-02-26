(Видео) В Узбекистане родился телёнок с крыльями 

У одного из фермеров махалли «Курпа» Пахтачинского района Самаркандской области родился крылатый телёнок.
Как сообщает газета «Пахтачи», теленок с крыльям родился 20 февраля текущего года в доме у жителя махалли «Курпа» Гайбуллы Хайруллаева.
Сам фермер объяснил это явление тем, что возможно, у коровы должны были родиться телята-близнецы, но "что-то пошло не так". Ранее у пары уже были телята-близнецы.
На момент подготовки видео телёнку всего 3 дня, отмечается в репортаже.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!