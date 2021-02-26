В мире использовано более 43 млн доз китайских вакцин

По информации Reuters, Китай увеличивает поставки вакцин развивающимся странам для предотвращения резкого роста подтвержденных случаев заражения COVID-19.
В мире уже использовано более 43 миллионов доз вакцин, разработанных китайской национальной фармацевтической компанией Sinopharm. Среди них свыше 34 миллионов — в Китае. Об этом 22 февраля сообщило информационное агентство Reuters.
По информации Reuters, Китай увеличивает поставки вакцин развивающимся странам для предотвращения резкого роста подтвержденных случаев заражения COVID-19. Китайские вакцины, сообщает информслужба мобильного приложения «Россия-Китай: главное», могут храниться в морозильных камерах обычных рефрижераторов, что сделало их потенциально привлекательным для многих развивающихся стран. В то время как другие вакцины, такие как Pfizer, AstraZeneca и Moderna, предоставленные Великобританией и США, требуют более низких температур.
Согласно репортажам Reuters, в настоящее время Китай оказывает помощь в области вакцинации 53 развивающимся странам, заключив соглашение об экспорте своих вакцин с 22 странами. Утром 23 февраля в Египет было доставлено 300 тысяч доз китайской Sinopharm.
Источник: reporter.kg
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