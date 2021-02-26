Евросоюз продлил действие санкций против белорусских чиновников

Продление санкций означает, что меры будут действовать по крайней мере до 28 февраля 2022 года.

Европейский союз продлил на год санкции против десятков белорусских чиновников, включая авторитарного правителя Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.

В опубликованном 25 февраля на сайте Европейского совета сообщении говорится, что санкции направлены на «должностных лиц, ответственных за сопровождавшиеся насилием репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов».

Санкции были введены после жестокого подавления Минском демонстраций против итогов состоявшихся в августе 2020 года президентских выборов, которые оппозиция и международные наблюдатели считают сфальсифицированными. Евросоюз, США, Канада и многие другие страны не признали выборы, победителем которых был объявлен Лукашенко, оставшийся на шестой президентский срок.

Санкции вступили в силу в октябре-декабре 2020 года, они были направлены против 88 физических и семи юридических лиц. Меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Субъектам ЕС запрещено проводить финансовые операции с включенными в санкционный список.

Продление санкций означает, что меры будут действовать по крайней мере до 28 февраля 2022 года.



Источник: Азаттык