Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Ереване

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждалась ситуация в республике.

Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Он призвал все стороны к сдержанности.

Вчера, 25 февраля, на площади в Ереване собрались сторонники и противники Пашиняна. Ранее Генеральный штаб Армении потребовал его отставки.

Источник: centralasia.media