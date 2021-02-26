Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Ереване

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждалась ситуация в республике.
Владимир Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Он призвал все стороны к сдержанности.
Вчера, 25 февраля, на площади в Ереване собрались сторонники и противники Пашиняна. Ранее Генеральный штаб Армении потребовал его отставки.
Источник: centralasia.media
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