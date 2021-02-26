(Видео) «Третья дочь Путина» впервые дала официальное интервью

Предполагаемая третья дочь российского президента Владимира Путина Луиза Рогова дала журналу GQ свое первое официальное интервью, сообщают СМИ.

О том, что Луиза может быть дочерью Путина, стало известно после расследования «Проекта», в котором речь идет о предпринимательнице из Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих.

По данным «Проекта», у Кривоногих есть дочь, родившаяся в 2003 году. «В копиях документов, с которыми ознакомился «Проект», отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество — Владимировна», — сказано в материале.

Издание назвало дочь Кривоногих («Луизу Розову») «феноменально похожей на президента России». Эту же девушку упоминал Алексей Навальный в фильме «Дворец для Путина. История самой большой взятки», политик называл ее «третьей дочерью президента».

В беседе с GQ девушка рассказала, что планирует в ближайшее время запустить свой бренд одежды и что до выхода расследования «Проекта» ее отказывались брать на стажировки в ДЛТ (элитный ТЦ в Петербурге) и журнал Tatler.

Прямого вопроса, является ли девушка дочерью президента, журналисты не задали. Тем не менее у нее спросили, считает ли она себя похожей на Владимира Путина.

«Слушайте, по его юным фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича», — заявила она. Как рассказала девушка, после выхода фильма она «приготовила запеканку, легла в кровать и больше не вставала». «Какие-то незнакомые люди начинают лапать, копаться в твоей жизни. Это не самое приятное», — отметила она.

Что касается негативных комментариев, которые посыпались в ее соцсети после публикации расследования, то Луиза заявила, что не против них: «На мою страницу заходят обычно писать комментарии, это я про негативные, очень травмированные люди, обиженные жизнью. Я предоставляю им такое удовольствие — разрядиться у меня».

Собеседница журнала также рассказала, что у нее был опыт успешной продажи маминой одежды через Instagram. А потом к ней «пришла мысль сделать свой бренд», и сейчас она разрабатывает капсульную мини-коллекцию. «И, скорее всего, буду презентовать ее в рамках, скажем, биеннале. Это не что-то масштабное, я все-таки не дизайнер. Скорее любительская одежда на каждый день», — заявила она.

Источник: reporter.kg