Елизавета II сравнила пандемию коронавируса с чумой

Королева Великобритании Елизавета II призвала подданных последовать своему примеру и сделать прививку от нового коронавируса.

Текст комментариев, сделанных Ее Величеством на этой неделе в ходе беседы с руководителями и участниками британской программы массовой вакцинации, распространило информагентство PA.

«Получив вакцину, вы испытываете чувство защищенности, что, с моей точки зрения, очень важно. Кроме того, полагаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это очевидно сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других», - сказала королева, отмечая скорость, с которой были созданы вакцины и успехи программы вакцинации населения королевства.

Королева добавила, что сделать укол было «совсем не больно» и «вполне безвредно», и сравнила пандемию коронавируса с чумой, а также битвой, в которой участвует все население планеты. По ее словам, как и во время Второй мировой войны, британцы сплотились перед лицом общей угрозы.

ТАСС отмечает, 9 января Букингемский дворец сообщил о том, что Елизавета II и ее супруг принц Филип сделали прививки от коронавируса. Как правило, информация о состоянии здоровья монарха и медицинских процедурах, которые Ее Величество проходит, не разглашается, однако в этом случае по решению самой королевы было сделано исключение.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля в соответствии с планами правительства первую дозу вакцины получили 15 млн. человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн.

К настоящему моменту привиты 18,7 млн. человек - 28% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех совершеннолетних жителей страны. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно данным Национальной статистической службы королевства, 92% жителей страны намерены сделать прививку от коронавируса или уже ее сделали, однако доля желающих вакцинироваться значительно ниже среди представителей этнических меньшинств.

Источник: Кабар