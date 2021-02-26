США нанесли воздушные удары по объектам в Сирии

США тогда предупредили о том, что возглагают вину за эту атаку на Иран.

В четверг вечером американская армия нанесла воздушные удары по нескольким объектам в Сирии, используемым двумя военизированными группами, поддерживаемыми Ираном.

Согласно заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в результате атаки были уничтожены несколько построек рядом с контрольно-пропускным пунктом на границе с Ираком. Анонимные источники в Пентагоне сообщают, что эти помещения использовались для хранения контрабандного оружия, используемого проиранскими группами.

Эти удары последовали в ответ на серию ракетных атак в Ирбиле на севере Ирака 15 января, в результате которых были ранены несколько американских военнослужащих и убит гражданин Филлипин, работавший по подряду Пентагона. США тогда предупредили о том, что возглагают вину за эту атаку на Иран.

В четверг представитель Пентагона заявил о том, что удар по объектам в Сирии "посылает недвусмысленный сигнал: президент Байден будет действовать, защищая американских военнослужащих-членов международной коалиции". Президент США Джо Байден лично санкционировал удары после консультаций с союзниками, включая членов международной коалиции в Сирии.

Источник: Азаттык