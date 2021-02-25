На границах с Таджикистаном и Туркменистаном сосредоточено 15 тысяч боевиков Талибана – ОДКБ

Общая численность группировки, по его данным, составляет до 70 тысяч человек.

Численность отрядов группировки «Талибан» на границах с Таджикистаном и Туркменистаном составляет около 15 тысяч человек, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров на пресс-конференции в Москве в четверг.

Общая численность группировки, по его данным, составляет до 70 тысяч человек.

12 марта 2020 года в столице Катара Дохе был запущен процесс мирных переговоров между правительством Афганистана и «Талибаном». Однако до сих пор не состоялось ни одной пленарной сессии делегаций, поскольку технические группы стороны увязли в согласовании процедурных вопросов и повестки дня.

С «бесконечной войной» в Афганистане собиралась покончить администрация бывшего резидента США – Дональда Трампа. Однако немногие рассчитывали на то, что сделка между членами делегации афганского правительства (его поддерживают США) и движения «Талибан», участвующими в исторических мирных переговорах в Катаре, будет легкой или более того успешной.

Обе стороны имеют серьезные разногласия по ключевым вопросам, таким как права женщин и соблюдение закона шариата.

Сделка предусматривала сокращение численности американских военнослужащих до 8 500 человек к лету и полный вывод к маю 2021 года, если талибы выполнят свою часть договоренностей сделки. Часть договоренностей со стороны «Талибана» включала в себя контртеррористические гарантии.

США начали войну в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. США вошли в Афганистан и свергли «Талибан» — исламскую фундаменталистскую группировку, известную своими нарушениями прав человека, и с тех пор помогли возглавить усилия по созданию безопасной, демократической страны. Но непрекращающиеся атаки боевиков «Талибана» и других исламистских группировок американские войска завязли в стране на 19 лет.

Вашингтон вложил более двух триллионов долларов в войну в Афганистане и потерял более 2 300 солдат почти за два десятилетия боевых действий.

Источник: Азаттык