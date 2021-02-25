В Узбекистане аномальные холода грозят потерей до 80% урожая абрикоса

В Узбекистане и Таджикистане весь урожай абрикоса, черешни, миндаля, винограда, а также других культур, находится под угрозой из-за заморозков и слишком раннего начала цветения.

Так, днём 24 февраля 2021 года начал идти снег и резко упала температура воздуха. В течение ближайших пяти дней по ночам ожидаются морозы до минус 10 и даже ниже. Под угрозой, по мнению специалистов EastFruit, даже такие культуры, как ранние картофель и лук практически во всех регионах Центральной Азии.

Установившаяся в регионе с конца января и начала февраля аномально теплая погода для этого времени года привела к слишком раннему пробуждению природы и как следствие – цветению косточковых видов фруктовых деревьев. В южной и центральной части Узбекистана весна пришла несколько недель назад, там миндаль, абрикос и черешня – расцвели во всей красе, на севере почки только созрели и готовы распуститься.

Сложившаяся картина цветения и резкое похолодание до -9 ночью и днем до -5 градусов напоминает надвигающиеся друг против друга две волны, результатом столкновения которых, с высокой долей вероятности, будет потеря части будущего урожая фруктов.

Потери урожая от предстоящих холодов могут быть существенные, если говорить конкретно по видам косточковых, то под угрозой гибели:

55-60% будущего урожая миндаля;

по сортам абрикоса, которые уже расцвели – 70-80%,

по другим сортам абрикоса, которые еще не расцвели – 30-35%;

слива – 35-40%».

Ильхам Джураев – садовод из Пайарыкского района Самаркандской области отмечает: «В нашем районе уже расцвели миндаль и абрикос. К резким похолоданиям, которые прогнозируют в ближайшие время, миндаль можно назвать более устойчивым, чем абрикос. На урожае последнего мы можем потерять 70-80%, если ударят такие холода».

Под риском – абрикос, черешня, яблоки (ранние) и айва. Также под угрозой находится будущий урожай винограда, поскольку в Сурхандарье виноградные кусты зимой не закапывают, они «зимуют» в открытом виде. Резкое аномальное потепление, начавшееся в конце января этого года привело к несвоевременному «просыпанию» виноградников, теперь мы переживаем, что можем потерять часть урожая.

В целом, потери урожая могут составить около 30%, но слабое звено – абрикос. Урожай этого вида косточковых может пострадать даже от сильных ветров, частых дождей, не говоря уже о минусовых температурах после цветения».

Все опрошенные садоводы и фермеры намерены использовать старый традиционный способ защиты своего сада от подобных резких перепадов температуры во время или в канун цветения деревьев: подготовить смесь из навоза и сена, расставить такие кучки по всему саду и поджечь их. Образовавшийся густой дым окутывает сад и тем самым поможет защитить деревья от «минусовых» температур.

Объемы производства абрикоса в Узбекистане за 2017-2019 годы были относительно стабильными, с колебаниями в пределах 10% (+/-), тогда как производство черешни за этот период выросла на 39,3%, а производство миндаля, вообще увеличилось в 5 раз. Как и в какой степени отразятся предстоящие холода на объемах производства и ценах косточковых плодов в Узбекистане пока трудно предсказать.

Источник: centralasia.media